Подгорица, , 14:32 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за минувшие выходные выявлен один случай заражения коронавирусом и то у военнослужащего, который находился в Косово, в Приштине.

Внутри страны за два дня не было выявлено ни одного нового случая заражения, общее число заразившихся с момента выявления первого случая 17 марта составляет 321. 26 апреля была зарегистрирована седьмая смерть от COVID-19, умер мужчина 83 лет. Вылечились 153 человека.

Власти готовы начать постепенное облегчение мер с 4 мая.