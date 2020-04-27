Владикавказ, , 14:28 — REGNUM Медработников Северной Осетии, которые оказались на передовой по борьбе с коронавирусом, поддерживают инженеры Центра молодежного инновационного творчества «FabLab Alania» и Детского технопарка «Кванториум-15».

Они изготавливают на 3D-принтерах защитные щитки для лица и передают их в медицинские учреждения республики, сообщили в штабе акции #МыВместе, организованной ОНФ.

По словам представительницы центра «FabLab Alania» Кристины Габараевой, участники всероссийского движения «Мейкеры против COVID-19» создают и передают безвозмездно защитные щиты и другие вспомогательные средства. Как отметила активистка, детской республиканской больнице уже передано 100 щитков.

Изготавливаются такие защитные средства и для других медучреждений, в частности, для республиканской больницы скорой медицинской помощи. Как рассказала координатор движения акции #МыВместе Оксана Бадтиева, в Северной Осетии к благотворительному проекту подключились также представители североосетинского отделения «Российский красный крест».

«Мы надеемся, что наш большой опыт по раздаче гуманитарной помощи также будет способствовать улучшению социальной ситуации в республике», — отметил руководитель отделения Сергей Небасуй.

Не остался в стороне и главный тренер сборной России по вольной борьбе, депутат республиканского парламента Джамболат Тедеев. При его поддержке было роздано 500 продуктовых наборов малоимущим семьям.

Напомним, по данным управления Роспотребнадзора, на 27 апреля в Северной Осетии 549 жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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