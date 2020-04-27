Москва, , 14:27 — REGNUM С момента начала работы больницы № 40 в Коммунарке в Новой Москве не уволился ни один сотрудник медучреждения. Об этом 27 апреля заявил главный врач больницы Денис Проценко, опровергнув сообщения о массовых увольнениях младшего медперсонала в медицинском учреждении из-за плохих условий работы.

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«В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестёр, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет», — подчеркнул Проценко в сообщении в Facebook.

Кроме того, по его словам, в штате ещё 15 сотрудников младшего медицинского персонала,

«Ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился, — добавил главврач. — Прочий медперсонал — 137 человек, все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ №40».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ со ссылкой на бывшую медсестру больницы в Коммунарке, пожелавшую остаться неназванной, сообщили о массовых увольнениях из медучреждения. Причиной якобы стали невыносимые условия работы и отсутствие обещанных выплат за работу с пациентами с коронавирусом.

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