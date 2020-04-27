Сеул, , 14:32 — REGNUM Предполагается, что к 2060 году численность молодёжи (9−24 года) в Южной Корее сократится в двое. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в 2020 году в стране проживает 8 542 000 молодых людей, что составляет 16,5% от общей численности населения.

Известно, что в 1982 году данный показатель был равен 14,2 млн человек, однако к 2060 году он сократится до 4 458 000 человек.

Кроме того, в стране наблюдается сокращение молодых людей школьного возраста. В 1980 году в стране насчитывалось 14,4 млн человек в возрасте от 6 до 21 года, в 2020 году показатель сократился до 7,82 млн человек, а к 2060 году может сократится до 4,18 млн человек.

Эксперты отмечают, что сокращение численности молодежи в стране обусловлено быстрым старением населения.

Тем не менее, число молодых людей школьного возраста из мультикультурных семей, обучающихся в школах Южной Кореи, напротив, увеличилось в три раза до 137 тыс. человек.