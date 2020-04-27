Нур-Султан, , 14:22 — REGNUM COVID-19 в Казахстане планируют лечить с помощью переливания плазмы от переболевших доноров. Об этом 27 апреля заявил председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения республики Тимур Султангазиев на брифинге.

По его словам, этот вид лечения уже включен в клинический протокол Казахстана. Султангазиев отметил, что решение о донорстве пациентов будет принимать лечащий врач.

Отметим, в крови пациентов, переболевших COVID-19, образуются антитела против коронавируса. Переливание плазмы такого пациента позволяет больному быстрее выздоравливать и легче переносить заболевание. В России этот метод лечения активно применяется.