Мадрид, 27 апреля 2020, 14:30 — REGNUM В Испании за прошедшие сутки зафиксировали 331 случай смерти от заболевания COVID-19. Об этом 27 апреля сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.
По данным ведомства, общее число смертей в стране достигло 23 521 человек. За прошедшие сутки смертность от болезни в Испании несколько увеличилось, днем ранее данный показатель составлял 288 случаев.
Чиновники отмечают, что четвертые сутки подряд в стране фиксируется большее число выздоровлений, чем число новых выявленных случаев заражения. В общей сложности число зафиксированных случаев инфицирования в стране достигло 209 465 человек.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции распространилась на всю планету, на сегодняшний день число выявленных случаев инфицирования приближается к 3 млн человек.
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