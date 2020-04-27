Мадрид, , 14:30 — REGNUM В Испании за прошедшие сутки зафиксировали 331 случай смерти от заболевания COVID-19. Об этом 27 апреля сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, общее число смертей в стране достигло 23 521 человек. За прошедшие сутки смертность от болезни в Испании несколько увеличилось, днем ранее данный показатель составлял 288 случаев.

Чиновники отмечают, что четвертые сутки подряд в стране фиксируется большее число выздоровлений, чем число новых выявленных случаев заражения. В общей сложности число зафиксированных случаев инфицирования в стране достигло 209 465 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции распространилась на всю планету, на сегодняшний день число выявленных случаев инфицирования приближается к 3 млн человек.

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