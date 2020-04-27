Найроби, , 14:28 — REGNUM Подросток получил серьезные травмы после того, как фермер из Южного Мугиранго, графство Кисии, предположительно, нанес ему ожоги по всему телу с помощью раскаленного холодного оружия из-за кражи кусочка сахарного тростника. Об этом передает кенийская газета Daily Nation.

По информации журналистов издания, школьник получил увечья после того, как он был якобы пойман с кусочком сахарного тростника, который, как сообщается, он взял с фермы возле своего дома в деревне Кебурунга, в округе Кисии в прошлую субботу, 18 апреля.

Как рассказывают свидетели, обнаружив кражу, фермер Няндоро Сагве поймал мальчика и привязал его к дереву, а затем нанес серьезные ожоги школьнику, после чего отпустил его.

Помощник начальника района Протас Омбиро был проинформирован об инциденте через несколько дней после того, как состояние мальчика ухудшилось.

По сообщениям репортеров, начальник заставил Сагве отвезти жертву в больницу миссии Табака, где он был принят. Мальчика выписали через четыре дня.

Родители мальчика, Кристофер Ньябате и Ирена Босибори, сообщили журналистам, что изначально фермер согласился оплатить медицинские расходы мальчика, но затем отказался от своих слов и конфисковал медицинские документы.

«Я обращаюсь к Генеральному инспектору полиции и Генеральному прокурору с призывом вмешаться и обеспечить справедливость для моего сына», — сказал Ньябате.

Мистер Ньябате добавил, что его сын был голоден, и именно поэтому взял сахарный тростник с фермы. Сельские жители также призвали к справедливости, назвав инцидент «дикостью».

»Нельзя так обращаться с ребенком только за то, что он взял кусочек сахарного тростника», — сказала Мэри Керубо, соседка.