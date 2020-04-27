Краснодар, , 14:22 — REGNUM Традиционную акцию «Бессмертный полк» в 2020 году в Краснодаре намерены провести в онлайн-формате — фотографии участников Великой Отечественной войны будут выведены на большой экран на Главной городской площади. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе администрации города.

«Мы уже знаем про прямые трансляции, традиционный показ фильмов военных лет. И есть, конечно, особая акция, которая по своему масштабу и значимости уникальна — это «Бессмертный полк». Краснодар максимально присоединится к ее новому онлайн-формату. Нужно все проработать, подготовить и провести так, чтобы в онлайн-шествии смогли принять участие все желающие горожане», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Фотографии ветеранов-участников Великой Отечественной принимаются на своем сайте «Бессмертного полка"и в соцсетях акции. Будет собрана единая база данных, из которой планируют автоматически формировать видеоряд, который будет выведен на большие экраны по всей России — в Краснодаре это будет большой экран на Главной городской площади.

В 2019 году в Краснодаре в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 110 тысяч человек.