Ростов-на-Дону, , 14:22 — REGNUM В управлении МВД России по Ростовской области опровергли информацию о проведении в Ростове-на-Дону массовых мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве 27 апреля.

«В мессенджерах распространяется ложная информация о том, что якобы в Ростове-на-Дону происходят события с большим количеством людей. Данные сведения не соответствуют действительности», — уточнили в полиции.

Кроме того, видеокадры, которые распространяются среди жителей Дона, были сделаны в другом регионе в летний период.

ИА REGNUM напоминает, что 16 марта в Ростовской области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции были запрещены массовые мероприятия. С 31 марта на Дону действует режим всеобщей изоляции.