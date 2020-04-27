Киев, , 14:33 — REGNUM В нескольких регионах Украины предприниматели вышли на акции протеста с требованием открыть рынки. Об этом сообщают 27 апреля украинские СМИ.

Протестующие пришли к зданию Черновицкой областной администрации, сообщило местное информационное агентство «АСС». Предприниматели жалуются на порчу товара и требуют дать возможность работать с соблюдением всех мер предосторожности.

Информационное агентство «Укринформ» сообщило, что аналогичная акция состоялась в городе Тульчин Винницкой области.

В закарпатском городе Хуст предприниматели перекрыли трассу государственного значения. Люди требуют отменить решение местных властей о закрытии учреждений торговли, а также отменить единый налог на период карантина.

По данным экспертов, из-за карантина цены на ранние овощи на Украине обвалились в 2,5−4 раза. В Закарпатье и Херсонской области остановлен сбор урожая, поскольку его продажа не окупает затраты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсоне около 300 фермеров перекрыли мост и потребовали открыть рынки.

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