Москва, , 14:20 — REGNUM Сокращения в научных институтах в настоящее время полностью исключены. Об этом 27 апреля заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на телеканале «Россия 24».

«Мы не должны допустить каких-либо сокращений в научных институтах. Это не планируется, этого точно не будет», — заявил Фальков.

Он также отметил, что исключено сокращение объёмов государственных заданий.

«С учётом того, что большинство лабораторий вынуждено остановить свою работу, у многих возник вопрос, как быть с объёмом государственного задания? Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с научными организациями. Говорили, что корректировки в сторону снижения государственного задания не будет», — отметил министр.