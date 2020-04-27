Москва, 27 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Сокращения в научных институтах в настоящее время полностью исключены. Об этом 27 апреля заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на телеканале «Россия 24».
«Мы не должны допустить каких-либо сокращений в научных институтах. Это не планируется, этого точно не будет», — заявил Фальков.
Он также отметил, что исключено сокращение объёмов государственных заданий.
«С учётом того, что большинство лабораторий вынуждено остановить свою работу, у многих возник вопрос, как быть с объёмом государственного задания? Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с научными организациями. Говорили, что корректировки в сторону снижения государственного задания не будет», — отметил министр.