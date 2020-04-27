Тбилиси, , 14:17 — REGNUM За минувшие сутки сотрудники МВД Грузии выявили 115 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения и комендантского часа в масштабе всей страны.

По информации пресс-службы министерства, за нарушение комендантского часа в период с 21:00 часов 26 апреля до 06:00 часов 27 апреля были оштрафованы 68 граждан.

В результате мониторинга сотрудники полиции выявили один новый факт нарушения правил самоизоляции. Кроме того, 23 гражданина оштрафованы за нарушение правил движения автомобилей и перевозки пассажиров, а еще 23 гражданина — за несоблюдение социальной дистанции и скопление на публичном пространстве более 3 человек.

Режим чрезвычайного положения был введен в Грузии 21 марта сроком на один месяц, а 22 апреля продлен до 22 мая.

На 27 апреля в Грузии фиксируется 496 случаев коронавируса, 149 человек выздоровели, 6 скончались.