Псков, , 14:23 — REGNUM У двоих пациентов из отделения торакальной хирургии Псковской областной больницы подозревают коронавирусную инфекцию. Их перевели в другой стационар, а на место выехали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Об этом 27 апреля сообщает оперативный штаб Псковской области.

В настоящий момент, два пациента из отделения торакальной хирургии Псковской областной больницы доставлены в Псковскую городскую больницу. Такие меры были предприняты из-за того, что у них подозревают коронавирусную инфекцию.

«У них уже взяли тесты, а на место выехало управление Роспотребнадзора для установления контактной группы и проведения мероприятий по обработке помещений. Все меры приняты, решение о закрытии отделений еще не принято», — отметили в оперштабе.

Напомним, в Псковской области выявлено 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией за всё время пандемии. Восемь человек скончались, 13 человек выздоровели.

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