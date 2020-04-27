Ростов-на-Дону, , 14:15 — REGNUM Ростовская область готовится депортировать шестерых граждан Китая. Соответствующее решение принял суд, установивший нарушение миграционного законодательства.

Согласно материалам дела, граждане КНР прибыли в Ростовскую область для коммерческой деятельности, при этом занимались «техническим обслуживанием». За несоблюдение цели въезда на территорию РФ иностранцы обязаны оплатить штраф, пишет Don24.ru.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области скончался один из пациентов с коронавирусом. Им оказался 34-летний гражданин Китая. Мужчина занимался лечением детей-инвалидов.