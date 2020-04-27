Москва, 27 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Жители РФ начинают выходить из своих домов на мирные прогулки, считает координатор программы «Высшая школа терапии» Московского городского научного общества терапевтов Андрей Воробьев. Об этом он заявил 27 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова заявила, что режим самоизоляции в России следует продлить минимум до середины мая.