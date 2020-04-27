Москва, , 14:10 — REGNUM Жители РФ начинают выходить из своих домов на мирные прогулки, считает координатор программы «Высшая школа терапии» Московского городского научного общества терапевтов Андрей Воробьев. Об этом он заявил 27 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если мы с вами проведём среднюю скользящую кривую по Москве, то мы увидим, что, в принципе, её тенденция постепенно начинает заворачиваться вниз по числу новых случаев. Но к нам постепенно подтягиваются регионы. Регионы не дадут такого лавинообразного всплеска, какой был в Москве, — сказал он. — Поэтому нам надо очень чётко взвесить, кроме самих вирусных проблем, вопросы социальные. Мы видим, что люди уже озверели сидеть дома. Люди начинают выходить. Люди пока довольно мирно начинают выходить на прогулки, начинают общение между собой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова заявила, что режим самоизоляции в России следует продлить минимум до середины мая.