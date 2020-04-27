Москва, , 14:16 — REGNUM Заболевшие COVID-19 люди могут оказаться в любых отделениях больниц, включая условно «чистые». Врачей, которые заражаются и заболевают коронавирусной инфекцией, фактически удерживают на местах деньгами, рассказала 27 апреля ИА REGNUM врач одной из московских больниц.

По её словам, вопрос о заражениях среди медперсонала и вопрос о дополнительных выплатах являются неразделимыми.

«Это два неразделимых вопроса. Деньги нам платят по-разному — тем, кто в условной «красной зоне», и кто контактирует с больными, так скажем, эпизодически. К тому же больные COVID-19 попадают не только в специализированный приёмник, но и, под маской других заболеваний или по поводу других серьёзных заболеваний, — в условно «чистые» приемные и другие отделения», — отмечает врач.

«Любой больной может оказаться COVID+, и это было ясно с самого начала. Эта проблема решена в Москве совершенно вопиющим способом — «ковидизацией» всех лечебных учреждений города вместо недопущения распространения вируса. Поэтому да, заражаемся, болеем и умираем», — добавляет специалист.

Российские власти, предполагает врач, посмотрели на санитарные потери среди личного состава итальянских врачей и медсестер и решили, что из-за такой ерунды не стоит волноваться. «Каких-то несколько сотен врачей и медсестер недосчитаемся, скажем, что заразились не на работе, и всего делов».

В условиях фактически неизбежного экономического коллапса именно деньги удерживают людей на работе сверхнадежно, подчёркивает врач.

«Страшно даже подумать остаться без работы. Поэтому медработники будут болеть и умирать молча. С презрением к отраслевым чиновникам и вообще всем чиновникам, которые на голубом глазу называют противоэпидемические меры, половинчатые и издержечные, «очень эффективными».

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