Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM В Петербурге почти у половины горожан, получивших положительный результат теста на наличие коронавируса, вызванное им заболевание протекает без симптомов. Об этом 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал представитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«У 40−50% зараженных новой коронавирусной инфекцией, которые сдали тест на выявление заболевания, COVID-19 протекает бессимптомно», — отметили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 5821 человек. За сутки в городе зафиксирован 161 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 3238 случаев заражения, 27 человек скончались, 518 — излечились.

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