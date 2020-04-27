Москва, , 14:05 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 в своём поведении нарушает законы распространения инфекций. Об этом 27 апреля заявила доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН), специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Вирус идет на полшага впереди нас, глядя на те научные данные, которыми мы обладаем. Мы до сих пор не знаем, почему он поражает одних и не поражает других. Потому что законы вирусологии предписывают ему совершено другое поведение. Он ведет себя нетипично», — сказала эксперт.

По её словам, обычно новые возбудители поражают детей и тех, кто никогда с этим возбудителем не встречался. Однако в случае с новым коронавирусом всё происходит по-другому.

«Дети в подавляющем большинстве случаев переносят бессимптомно. За исключением тяжёлых хронических больных. Есть ещё определенный момент: до сих пор нет понятных схем лечения этого вируса. Мы можем исправлять его воздействие на организм», — отметила академик РАН.

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