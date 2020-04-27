Пхеньян, , 13:28 — REGNUM КНДР удалось избежать масштабного распространения коронавирусной инфекции, в первую очередь — за счёт практически полного закрытия страны и закрытия границ для международного пассажирского сообщения, отметил в понедельник, 27 апреля, эксперт Российского института стратегических исследований Роман Лобов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Власти страны отменили международные авиа‑ и железнодорожные рейсы по целому ряду направлений и в течение продолжительного времени сохраняли сверхжёсткие карантинные меры для иностранцев, находившихся на территории Северной Кореи, сказал Лобов.

Сейчас КНДР постепенно возвращается к нормальной жизни, несмотря на то, что медицинские маски остаются повседневным атрибутом, санитарные службы призывают к сохранению повышенных мер безопасности, а в стране воздерживаются от проведения массовых мероприятий, отметил эксперт.

Некоторые зарубежные СМИ отметили отсутствие председателя Госсовета страны Ким Чен Ына на публичных мероприятиях с 11 апреля, но примечательно, что правительства США и Южной Кореи придерживаются мнения, что сообщения о тяжёлой болезни Ким Чен Ына недостоверны, добавил Лобов.