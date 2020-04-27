Пекин, , 13:17 — REGNUM В игре Fallout Shelter Online пройдёт событие-кроссовер с Doom Eternal. Об этом 27 апреля сообщает сайт cybersport.ru.

В рамках ивента геймеры получат нового жителя убежища — Палача Рока из Doom Eternal. Его можно будет экипировать тематическим снаряжением и отправить на сражение с боссами-демонами.

Напомним, Fallout Shelter Online — это многопользовательская стратегическая игра, в которой геймеры создают своё подземное убежище. Она доступна только в азиатских странах.

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