Иерусалим, , 13:26 — REGNUM К 2040 году численность населения Израиля скачкообразно увеличится и достигнет 12,8 млн, согласно исследованию, опубликованному Taub Center.

Сейчас в Израиле живут чуть более 9 млн человек, и рост за 20 лет на 3 млн — это очень существенно. Такой скачок численности считается весьма резким.

Однако, считают эксперты, после ситуация с приростом населения в Израиле несколько изменится. Темп прироста упадет с нынешних 1,87% до 1,52%. Кроме того, вдвое возрастет численность пожилого населения; по мнению профессора Алекса Вайнреба, лиц старше 70 лет будет уже 1,41 млн (против нынешних 669 тыс).