Псков, , 13:11 — REGNUM В поселке городского типа Красногородск на западе Псковской области скончалась 72-летняя женщина, у которой ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом рассказал в соцсети 27 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«К сожалению, добавился ещё летальный исход — женщина, пенсионер, 72 года, из Красногородска. Причиной смерти стал инсульт, но перед этим у неё был подтверждён коронавирус», — отметил глава региона.

Ведерников подтвердил, что в минувшие выходные общее количество случаев коронавирусной инфекции на Псковщине преодолело отметку в 100 случаев, и теперь их 128 за всё время пандемии.

Восемь человек скончались, 13 человек выздоровели.

«Средний возраст умерших в настоящий момент составляет 65 лет. У всех были сопутствующие осложнения», — добавил губернатор Псковской области.

Всего к сегодняшнему дню в регионе проведено 7971 обследование на коронавирусную инфекцию.

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