Ростов-на-Дону, , 13:01 — REGNUM В Ростовской области количество выздоровевших пациентов, у которых был выявлен коронавирус, по состоянию на 27 апреля выросло до 40. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе по противодействию инфекции.

Напомним, что к настоящему времени на Дону зарегистрировано 714 положительных результатов тестов на SARS-CoV-2.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области детские сады закрыты до особого распоряжения. В школах и вузах процесс обучения продолжается в режиме онлайн.

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