Москва, , 13:00 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, когда Владимир Путин планирует обратиться к гражданам по ситуации с коронавирусом.

«Что касается обращения президента, давайте дождемся. На неделе будет много мероприятий», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, первый раз к нации глава государства обратился 25 марта. Тогда Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. В следующем телеобращении к согражданам, состоявшемся 2 апреля, российский лидер продлил нерабочие дни до 30 апреля, а также сообщил о ряде новых мер по поддержке населения.

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