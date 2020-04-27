Черкесск, , 13:02 — REGNUM Мечети в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) закрыты для прихожан в период самоизоляции, на который пришелся священный для мусульман месяц Рамадан. Посещать их могут только имамы и их помощники.

«Никаких мероприятий в мечетях в этот период не проводится. Сотрудники не ходят в мечеть, ходит только имам или его помощник, чтобы прочитать азан [призыв к молитве]», — цитирует «Кавказский узел» имама Абазинского района КЧР и центральной мечети аула Псыж Анзора Апсова.

Ранее муфтият республики указал имамам мечетей временно отменить все коллективные молитвы из-за угрозы распространения коронавируса, а верующих призвал совершать намаз дома вместе с семьей.

По словам Апсова, в настоящее время обсуждается вопрос о проведении обязательного для мусульман пятничного джума-намаза (коллективной молитвы) в онлайн-режиме из центральной мечети города Черкесска.

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