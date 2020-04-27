Чебоксары, , 12:58 — REGNUM В Чувашии медицинские работники, которые сейчас находятся на передовой по борьбе с коронавирусом, первые доплаты получат в конце апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики со ссылкой на данные минздрава.

Чувашии из федерального бюджета в виде трансфертов предусмотрено более 126,935 млн рублей в качестве выплат медицинским работникам. В том числе 48 157,5 тыс. рублей предоставляются в виде стимулирующих выплат «за особые условия труда и дополнительную нагрузку» при оказании помощи гражданам, у которых выявлен коронавирус и лицам из групп риска заражения.

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«Начислены выплаты за март, которые будут выплачены в конце апреля 26 медицинским работникам больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в сумме 262,6 тыс. рублей», — говорят в пресс-службе.

Кроме того, из резервного фонда федерального правительства дополнительно предусмотрено 78 777,7 тыс. рублей «на стимулирующие выплаты» медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам, у которых установлено инфицирование коронавирусом.

«За апрель выплаты будут производиться в мае», — отмечается в сообщении.

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В министерстве здравоохранения отмечают, что также выплаты будут производиться по поручению врио главы Чувашии Олега Николаева за счет республиканского бюджета. На эти цели предусмотрено 9,3 млн рублей «медицинским и иным работникам по категориям специалистов, которым не осуществляется доплата за счет средств федерального бюджета».

«Выплаты за март-апрель будут проводиться в мае. Для этого подготовлен проект постановления, который проходит внутреннее согласование», — отмечают в минздраве Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 27 апреля официально заражение коронавирусом подтверждено у 463 человек, восемь пациентов (все — пожилые граждане) скончались, 47 человек выписаны.