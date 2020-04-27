Тбилиси, , 13:01 — REGNUM Население Грузии не должно воспринимать ослабление карантинных мер в Грузии, как победу над COVID-19. Такое заявление сделал на брифинге советник премьер-министра страны Ираклий Чиковани, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Поэтапное снятие ограничений в Грузии началось с 27 апреля. В стране отменен запрет на передвижение на легковом автотранспорте, разрешена работа аграрных рынков и всех онлайн-магазинов.

«Наши граждане не должны воспринимать ослабление этих ограничений как победу над COVID-19», — сказал представитель главы грузинского правительства.

Он отметил, что нужно обдуманно воспользоваться ослаблением ограничений и продолжать проявлять осторожность для снижения рисков распространения коронавируса среди населения.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайного положения в Грузии действует с 21 марта. Его продлили до 22 мая. В стране ранее дважды ужесточали карантинные меры, действующие на время режима.

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