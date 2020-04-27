Белгород, , 13:04 — REGNUM Два жителя Ярославской области предстанут перед судом за совершение ряда преступлений в Белгородской области в 2018 году. Обвиняемые убили своего финансового партнёра, подожгли его автомобиль и скрылись с места преступления, сообщили 27 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в 2018 году между 44-летним потерпевшим и одним из обвиняемых возник конфликт по поводу совместной финансовой деятельности. 33-летний напарник, находясь в Москве, договорился со своим 38-летним знакомым совместно устранить мужчину. Вечером 28 декабря 2018 года на автомобиле они приехали на территорию одной из баз отдыха в Белгородском районе, проникли в постройку, где находился потерпевший, и избили его. Затем 33-летний мужчина своим ножом смертельно ранил бывшего партнёра. Скрываясь с места преступления, обвиняемые подожгли автомобиль жертвы.

Оперативникам удалось выйти на след злоумышленников, установить их личности и обстоятельства совершённых преступлений. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.