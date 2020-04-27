Новочеркасск, Ростовская область, , 12:52 — REGNUM В общежитии Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова (Ростовская область) введён карантин. В настоящее время положительный результат теста получил один из студентов новочеркасского вуза, передаёт ИА REGNUM.

«Первичный анализ дал положительный результат. Студент чувствует себя удовлетворительно. Госпитализация не требуется. В общежитии введены карантинные меры», — уточнили в региональном пресс-центре.

Уточняется, что в изоляции находятся 58 человек. Они ежедневно обеспечиваются горячим трёхразовым питанием. Общежитие расположено вне студенческого городка.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области выявлено 714 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Двое мужчин скончались.

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