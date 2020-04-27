Тегеран, , 13:07 — REGNUM Спикер парламента Ирана Али Лариджани восстановился после заражения коронавирусной инфекции. Об этом 27 апреля сообщают местные СМИ.

Журналисты отмечают, что после взятого у него теста был получен отрицательный результат на коронавирус, политик находился на карантине на протяжении 25 дней.

Напомним, Иран является одной из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса стран на Ближнем Востоке, впервые инфекция была здесь зафиксирована 19 февраля 2020 года.

На сегодняшний день в Иране от COVID-19 скончались 5 тыс. 710 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 90 тыс. человек.

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