Стокгольм, , 13:12 — REGNUM В столице Швеции в минувшие выходные были закрыты 5 пабов за нарушение требований, установленных для деятельности публичных заведений во время эпидемии коронавируса. Соответственное решение приняло Агентство по инфекционному контролю в Стокгольме. Столичный ресторатор Понтус Фритиоф считает, что ответственность за соблюдение правил несут не только владельцы пабов, но и посетители. Об этом 27 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

«Гости тоже несут ответственность», — прокомментировал решение о закрытии пабов Понтус Фритиоф.

В свою очередь, столичные власти Стокгольма также поспешили дать свою оценку сложившейся ситуации.

«Многие граждане реагируют на то, что в ресторанах под открытым небом очень полно людей, а во многих ресторанах пусто. Мы должны поддерживать наши местные рестораны, но вместе с этим также наступят и последствия, если вы не гарантируете соблюдение посетителями социальной дистанции», — заявила Анна Кениг Джерлмир, советник городской комиссии по финансовым вопросам.