Киев, , 12:51 — REGNUM На Украине вместо защитных костюмов для медиков, работающих с больными коронавирусом, в некоторых регионах закупали «костюмы маляров», заявил на брифинге 27 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Чиновник отметил, что это «нередкие случаи», хотя и не уточнил, в каких регионах имели место подобные нарушения.

«Мы начинаем определенную проверку, что именно закупалось и какого качества… министерство разослало соответствующие запросы в государственные администрации, чтобы нам сообщили в разрезе регионов, — что закупалось, куда это поставлялось и каким стандартам все это соответствовало», — заявил Степанов.

В завершение чиновник подчеркнул, что соответствующая проверка будет «очень тщательной».

ИА REGNUM напоминает, что всего на Украине на утро 27 апреля 9009 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, при этом заболели, согласно официальным данным, 1749 медиков.