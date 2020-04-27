Стокгольм, , 12:55 — REGNUM Несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции и так называемую национальную операцию сил полиции «Иней», «бандитское насилие» в Швеции продолжается как обычно. Количество перестрелок даже увеличилось. Об этом 27 апреля со ссылкой на SVT сообщила шведская газета Fria Tider.

Несмотря на то, что в Швеции некоторые виды преступлений сократились во время эпидемии, это по-прежнему не касается организованной преступности со стороны бандформирований на территории страны.

Журналисты SVT охарактеризовали шведские организованные преступные группировки как «неослабшую силу».

В период с 1 января по 15 апреля 2020 года по всей стране было убито 15 человек. Это тот же уровень преступности, что и в прошлом году, но количество случаев незаконного применения огнестрельного оружия увеличилось с 81 до 86, а число раненых в стрельбе увеличилось с 24 в 2019 году до 32 человек в 2020 году.

Таким образом, журналисты Fria Tider подчеркивают, что даже в экстремальных условиях в период эпидемии коронавируса в Швеции, проблема организованной преступности не перестает оставаться актуальной и лишь добавляет проблемы шведскому обществу.