Ярославль, , 12:40 — REGNUM Ярославцы не верят, что введение системы электронных пропусков сможет улучшить эпидемиологическую обстановку в регионе. Таковы результаты опроса аудитории ИА REGNUM в Ярославле.

Электронный пропуск Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лишь 14% от числа принявших участие в опросе полагает, что система контроля передвижения жителей будет способствовать нормализации обстановки, 65% категорически с этим не согласны. Ещё 21% считает, что принципиальное значение имеет качество системы электронных пропусков.

Опрос проводился с использованием сервисов Telegram на канале REGNUM-Ярославль. В опросе приняло участие почти 1000 человек.

Напомним, о планах введения системы электронных пропусков на территории региона заявил 24 апреля губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

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