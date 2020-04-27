Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Власти Ленинградской области уже в июне 2020 года планируют принять первые отряды в оздоровительных детских лагерях. Первыми приедут в лагеря дети-сироты. Для остальных юных жителей региона детские лагеря могут открыться в июле. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Уже в июне, по предложению областного комитета общего и профессионального образования, будет организован отдых для детей-сирот, воспитывающихся в ресурсных центрах. Его предлагается организовать в группах менее 100 человек в пяти государственных лагерях: ДОЛ «Россонь», ДОЛ «Маяк», ДОЛ «Березняки», ДОЛ «Восток» и ДОЛ «Орион». Также рассматривается возможность организовать выезд в эти лагеря для детей врачей.

«Срывать летнюю оздоровительную кампанию мы не будем. Лучше, чтобы дети были под организованным присмотром», — заявил на совещании с главами муниципальных образований губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона также дал поручение комитету по здравоохранению обеспечить быстрое прохождение тестирования на коронавирус для детей.

Отметим, что на летнюю оздоровительную кампанию 2020 года из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований планируется выделить более 886 млн рублей. Расчетная стоимость путевки этого года составляет 23 625 рублей.