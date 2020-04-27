Москва, , 12:27 — REGNUM В отличии от взрослых, дети не слишком тревожатся по поводу мировой эпидемии коронавируса. Даже в разгар карантинных мероприятий в России их, судя по звонкам на детский телефон доверия, продолжают волновать вопросы учёбы и взаимоотношений (с родителями, сверстниками). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель службы «Детский телефон доверия» Центра экстренной психологической помощи МГППУ Анна Ермолаева.

ИА REGNUM: Увеличилось ли число звонков от детей с началом самоизоляции?

Анна Ермолаева: За последний месяц, с сначала введения режима самоизоляция, к нам обратились около 4000 человек, из них — более 1000 обращений от детей. На самом деле, что касается статистики обращения детей, то она, можно сказать, снизилась.

ИА REGNUM: С чем это связано?

Анна Ермолаева: Во-первых, стало меньше звонков — розыгрышей. Хотя сейчас такие тоже бывают — звонят, чтобы разыграть — это нормальная тенденция. Во вторых, в связи с самоизоляцей не всегда ребёнку получается создать такую обстановку вокруг себя, чтобы поделиться чем-то сокровенным, и чтобы можно было как-то уединиться для получения психологической помощи и поддержки.

С другой стороны, увеличилось количество обращений от детей, которым родители дали детский телефон доверия и сами попросили позвонить. Потому что есть ряд проблем, которые вцелом семейной проблематики не касаются, но касаются проблем ребёнка. Это про отношения с учёбой, со сверстниками, влюблённостью и так далее.

ИА REGNUM: Какие задают вопросы?

Анна Ермолаева: Можно отметить, что тематика обращений осталось приблизительно такой же, но запросы связаны с соблюдением режима самоизоляции. Все проходит через эту призму. Если раньше ребёнок звонил по поводу проблем в обучении, он пи сейчас также звонит, только по поводу проблем в домашнем обучении, говорит о том, что получается, что не получается, какие сложности есть, непонимание родителей и так далее.

Если раньше звонили девочки по поводу влюблённости, то они и сейчас звонят, рассказывают о проблемах во взаимоотношениях. Также звонят, обсуждают вопросы взаимоотношений с родителями — те же конфликты только теперь через призму самоизоляции. К примеру: мама не пускает гулять, очень хочется встретиться хоть на 5 минут с подружкой или хотя бы вечером ненадолго выйти. Другие дети обеспокоены тем, что родители хотят увезти на дачу, а там не ловит интернет, как в таком случае общаться с друзьями?

ИА REGNUM: Что волнует детей больше всего?

Анна Ермолаева: В целом процентовка отношения обращений такая же, как и раньше. На первом месте — детско-родительские отношения, на втором месте — отношения в парах (влюблённость, отношения с друзьями) всё, что касается коммуникации. И третье — проблемы в учебном плане.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден, президент России Владимир Путин принял решение о продлении не рабочих дней до 30 апреля включительно. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Как мы выживаем в режиме самоизоляции: опыт и советы».