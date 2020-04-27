Ставрополь, , 12:19 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выросло до 3498. За минувшие выходные их стало больше на 1025. Об этом сообщили 27 апреля в федеральном оперативном штабе.

Больше всего заразившихся по-прежнему в Дагестане — 994 человека (рост 427 человек). В Ингушетии подтверждены положительные тесты у 590 человек. Рост за двое суток составил 116 человек. В Ставропольском крае всего 494 (+99) заразившихся COVID-19, в Чечне — 429 (+64), Северной Осетии — 101 (+126), Кабардино-Балкарии — 329 (+86), Карачаево-Черкесии — 301 (+107).

Общее число выздоровевших по округу увеличилось за двое суток на 123 человека, составив 323. Число умерших также выросло на семь человек, составив 45. Большее всего летальных случаев в Ингушетии — 17 и Дагестане — 11.

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