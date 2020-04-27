Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Пожилой житель Санкт-Петербурга обратился в районную поликлинику с вопросом, как можно сейчас попасть на прием к кардиологу, и получил ответ, что «пока никак», передает корреспондент ИА REGNUM.

Из телефонного разговора с регистратурой, однако, стало ясно, что шанс попасть к кардиологу всё-таки есть, однако только после встречи с терапевтом. Мужчина объяснил, что очень плохо себя чувствует и профильный специалист ему необходим, на что получил совет вызвать на дом терапевта, терапевт поговорит с кардиологом, и кардиолог позвонит пациенту, позвав его на прием. Сколько времени может пройти между вызовом терапевта и встречей с кардиологом, в поликлинике предположить затруднились, посоветовав попросить терапевта ускорить процесс.

Мужчина подчеркивает, что в регистратуре к нему отнеслись с сочувствием, действительно попытались помочь решить вопрос. Однако это не снимает его недоумения: «У меня сильно болит сердце, для скорой мне еще рано, но добираться до кардиолога через терапевта — тоже вроде не совсем то. Хотелось, конечно, сразу на прием к врачу. И где вообще смысл, как они говорят, что врач работает, но прием не ведет? С кем работает? Как будто один коронавирус в стране остался», — удивляется пенсионер.