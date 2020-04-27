Вильнюс, , 11:57 — REGNUM За минувшие сутки в Литве выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее количество заражённых достигло 1449 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 апреля.

По данным литовского минздрава, за сутки проведено 2287 исследований образцов, а число тестов достигло 106 775 единиц.

От осложнений, вызванных COVID-19 скончались 41 человек, 474 выздоровели, из них 94 врачей. После всплеска новых заражений 17 апреля, кривая суточного прироста снижается уже девять дней.

В Литве продолжают смягчения режима карантина. Заработали парикмахерские, уличные кафе, музеи.