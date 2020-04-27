Бангкок, , 11:49 — REGNUM Правительство Таиланда продлит чрезвычайное положение в стране до конца мая. Об этом 27 апреля говорится в заявлении представителя кабинета министров.

Тем не менее, по его словам, власти страны рассмотрят возможность ослабления некоторых ограничений на работу коммерческого сектора, а также на деятельность общественных организаций, если число новых случаев инфицирования коронавирусом будет сокращаться.

Напомним, за прошедшие сутки в стране было зафиксировано девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 2 тыс. 931 человек. От COVID-19 скончались 52 человека.

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