Тбилиси, , 11:50 — REGNUM Более 100 человек за нарушение правил карантина были оштрафованы в течение прошедших суток в Грузии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба МВД страны.

«В результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей Грузии выявлено 115 новых фактов нарушения ограничений режима чрезвычайного положения», — говорится в заявлении ведомства.

Среди выявленных нарушений больше всего касаются нахождения на улице во время комендантского часа. За это оштрафовали 68 человек. 23-м гражданам были выписаны штрафы за нарушения перемещения на легковых автомобилях. Столько же лиц были оштрафованы за нарушение двухметровой дистанции. Также был замечен один гражданин, который вышел из дома, несмотря на то, что ему предписано находиться в самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта для снижения риска заражения коронавирусом был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Для физических лиц размер штрафа за нарушение карантинных мер, действующих во время ЧП, составляет 3000 лари (около $950). Стоит отметить, что с 27 апреля отменен действующий 10 дней запрет на передвижение на легковых автомобилях.

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень смертности от COVID-19 в Грузии сравнили со странами ЕС