Варшава, , 11:36 — REGNUM Энтузиасты из команды eLeR Crative and Ifrit выпустили обновление масштабной сюжетной модификации Masquerade для игры «Ведьмак». Об этом 27 апреля сообщает портал Shazoo.

В Masquerade Геральту предстоит стать участником «детективного приключения» на окраинах Вызимы. Сообщается, что энтузиасты озвучили многих персонажей модификации, а также дополнили некоторые сюжетные линии.

Напомним, игра «Ведьмак» вышла на PC в 2007 году. Проект был тепло принят игровым сообществом и позже получил несколько продолжений.

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