Пермь, , 11:33 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число смертельных исходов от осложнений COVID-19. Два новых случая зафиксировано посмертно у двух пациентов ведомственной клиники СвЖД «РЖД-Медицина». У них были сопутствующие тяжёлые заболевания, сообщает 27 апреля пресс-служба краевой администрации.

Напомним, 24 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19 заявил о массовом заражении коронавирусом в больнице. Первый случая заражения выявлен 20 апреля у пациента терапевтического отделения.

На сегодняшний день, в регионе числится 454 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Скончались шесть человек. Выздоровел 61 пациент.

Читайте ранее в этом сюжете: В больнице Перми выявлено массовое заражение коронавирусом