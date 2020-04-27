Нижний Новгород, , 11:31 — REGNUM В Нижегородской области на 27 апреля выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в регионе заражений увеличилось до 1574 случаев, сообщает областное правительство.

В числе новых случаев 76 заражений были выявлены в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Дивеево ранее было закрыто на карантин.

Полностью выздоровели и выписаны 116 человек, девять человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

На коронавирус протестированы 63 495 жителей региона. Под наблюдением врачей в области находятся 3022 человека, 72 человека находятся на самоизоляции в обсерваторе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 27 апреля подтвердили 603 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заражений в Поволжье выросло до 6906 случаев. Выписаны после полного выздоровления 665 человек в Поволжье, 64 человека скончались.