Ульяновск, , 11:32 — REGNUM Льготные кредиты малому и среднему бизнесу на удовлетворение насущных нужд в период мер по самоизоляции начали использовать предприниматели Ульяновской области. Об этом сообщается в новостном сюжете на телеканале НТВ.

Так, ульяновский предприниматель Елена Ежова закрыла на период самоизоляции три фитнес-клуба и пять ресторанов. Узнав о мерах поддержки бизнеса, она одна из первых воспользовалась беспроцентным целевым кредитом на выплату зарплат сотрудникам. После введения ограничения на работу предприятий общепита Ежова перевела свой ресторанный бизнес в онлайн-режим.

Также предприниматель занялась развитием онлайн-школы фитнес тренеров UltraFitEducation. Несмотря на непростую ситуацию, Ежова вместе с другими предпринимателями участвует в благотворительном проекте «100 обедов каждый день», в рамках которого нуждающимся предоставляется питание.