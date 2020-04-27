Грозный, , 11:29 — REGNUM На Северном Кавказе пополнился автопарк санитарных автомашин медицинских подразделений. Бронированные автомобили «Линза» поступили на службу в Чечню, сообщили 27 апреля в пресс-службе Южного военного округа.

Новая техника создана на базе «КамАЗ-Тайфун 4×4». Третий класс бронирования позволяет автомобилю быть защищенным от всех видов стрелкового оружия. Новая техника может даже выдержать взрыв бомбы мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.

Как отметили в округе, испытание «Линзы» в полевых условиях пройдет летом во время тактических занятий. Медицинские подразделения отработают на них навыки эвакуации «раненых» с поля боя.