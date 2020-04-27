Пермь, , 11:28 — REGNUM В Пермском крае за истекшие стуки, по состоянию на 27 апреля, подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заражение подтвердилось у девяти мужчин, девяти женщин и двух детей. Из них один человек приехал в Прикамье из Москвы. Еще один — из Турции, остальные контактировали с носителями возбудителя заболевания.

Все пациенты изолированы. Из них 11 человек находятся в больнице, девять человек с бессимптомным протеканием болезни — дома.

На сегодняшний день общее число заражённых коронавирусом в Пермском крае достигло 454 человек. Ежедневный прирост составил 4,6%.