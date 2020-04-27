Москва, , 11:28 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигло 87 147, что на 2681 больше, чем в Китае. Об этом 27 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки в России обнаружено 6198 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 579 человек, скончались — 50 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 7346, скончавшихся — 794.

Напомним, 27 апреля в государственном комитете по вопросам здравоохранения Китая сообщили, что всего в КНР зарегистрировано 84 466 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1636 человек — без симптомов.

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