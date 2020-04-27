Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Настольной игре Wolfenstein: The Board Game удалось собрать почти $600 тыс. на краудфандинговой платформе Kickstarter. Об этом 27 апреля сообщила «Игромания».

Издание отмечает, что основной цели в $50 тыс. авторам игры удалось достичь в первый же день кампании. До завершения сбора средств остаётся 36 часов.

Wolfenstein: The Board Game — это настольная игра, в которой игрокам предстоит исследовать локации и сражаться с противниками из популярной видеоигры Wolfenstein. Релиз проекта ожидается в августе 2021 года.

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