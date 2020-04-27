Тверь, , 11:26 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за последние сутки, сообщил 27 апреля региональный оперштаб.

Общее число заражённых в регионе выросло до 498 человек. 39 человек выздоровели. Один пациент с подтверждённым заражением скончался.

В изоляции под постоянным медицинским наблюдением остаются 458 человек.

В регионе также активно ведётся обследование на заражение коронавирусом — всего обследовано более 23 тыс. человек, 241 — за последние сутки.